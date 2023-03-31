В боях за независимость и свободу родной страны погиб четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Украины по универсальному бою, мастер спорта по боксу Виталий Меринов, пишет Politeka.net.
Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
«Непоправимая потеря для Ивано-Франковской общины. Ночью от полученных травм в бою в госпитале скончался Виталий Меринов», – сообщил Марцинкив.
Виталий Меринов пошел на войну в первый день полномасштабного вторжения. Во время одного из боев он получил огнестрельное осколочное ранение в ногу. Но, поправившись, снова вернулся на фронт и защищал Украину. До последнего вздоха.
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Виталий Меринов был четырехкратным чемпионом мира по кикбоксингу, чемпионом Украины по универсальному бою, мастером спорта по боксу. Также он являлся членом исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета, депутатом Ивано-Франковского городского совета прошлого созыва.
«У него осталась жена и двухлетняя дочь. Искренние соболезнования семье и близким.
Вечная память Герою!», - отметил Марцинкив.
В комментариях к сообщению украинцы выражают соболезнования родным и близким павшего Героя:
«Очень жаль. Вечная память герою!»,
«Светлая память погибшим воинам!»,
«Светлая память герою! Царство Небесное! Соболезнование семье!».
Напомним, ранее стало известно, что в госпитале от тяжелых травм, полученных в бою на Востоке Украины, скончался молодой актер.
Также сообщалось о гибели известного танцора и чемпиона Украины.
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