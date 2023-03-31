В боях за независимость и свободу родной страны погиб четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Украины по универсальному бою, мастер спорта по боксу Виталий Меринов, пишет Politeka.net.

Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

«Непоправимая потеря для Ивано-Франковской общины. Ночью от полученных травм в бою в госпитале скончался Виталий Меринов», – сообщил Марцинкив.

Виталий Меринов пошел на войну в первый день полномасштабного вторжения. Во время одного из боев он получил огнестрельное осколочное ранение в ногу. Но, поправившись, снова вернулся на фронт и защищал Украину. До последнего вздоха.

Виталий Меринов был четырехкратным чемпионом мира по кикбоксингу, чемпионом Украины по универсальному бою, мастером спорта по боксу. Также он являлся членом исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета, депутатом Ивано-Франковского городского совета прошлого созыва.

«У него осталась жена и двухлетняя дочь. Искренние соболезнования семье и близким.

Вечная память Герою!», - отметил Марцинкив.

В комментариях к сообщению украинцы выражают соболезнования родным и близким павшего Героя:

«Очень жаль. Вечная память герою!»,

«Светлая память погибшим воинам!»,

«Светлая память герою! Царство Небесное! Соболезнование семье!».

Напомним, ранее стало известно, что в госпитале от тяжелых травм, полученных в бою на Востоке Украины, скончался молодой актер.

Также сообщалось о гибели известного танцора и чемпиона Украины.

В боях за Украину погиб солист Национальной оперы Украины Александр Шаповал.