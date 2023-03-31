В боях за независимость и свободу родной страны погиб четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Украины по универсальному бою, мастер спорта по боксу Виталий Меринов, пишет Politeka.net.

Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

«Непоправимая потеря для Ивано-Франковской общины. Ночью от полученных травм в бою в госпитале скончался Виталий Меринов», – сообщил Марцинкив.

Виталий Меринов пошел на войну в первый день полномасштабного вторжения. Во время одного из боев он получил огнестрельное осколочное ранение в ногу. Но, поправившись, снова вернулся на фронт и защищал Украину. До последнего вздоха.

Популярные статьи сейчас

Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент

Украина поразила одну из составляющих ядерной триады РФ: «Процесс идет в верном направлении»

Депутаты и прокуроры устремились занять место в одном из родов войск ВСУ: названа главная опасность

Фото Софии Ротару, которая подметает улицы, вызвало бурную реакцию: в полушубке и штанах

Не только Авдеевка и Бахмут: россияне штурмуют сразу четыре населенных пункта
Показать еще

Виталий Меринов был четырехкратным чемпионом мира по кикбоксингу, чемпионом Украины по универсальному бою, мастером спорта по боксу. Также он являлся членом исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета, депутатом Ивано-Франковского городского совета прошлого созыва.

«У него осталась жена и двухлетняя дочь. Искренние соболезнования семье и близким.
Вечная память Герою!», - отметил Марцинкив.

В комментариях к сообщению украинцы выражают соболезнования родным и близким павшего Героя:

«Очень жаль. Вечная память герою!»,

«Светлая память погибшим воинам!»,

«Светлая память герою! Царство Небесное! Соболезнование семье!».

Напомним, ранее стало известно, что в госпитале от тяжелых травм, полученных в бою на Востоке Украины, скончался молодой актер.

Также сообщалось о гибели известного танцора и чемпиона Украины.

В боях за Украину погиб солист Национальной оперы Украины Александр Шаповал.