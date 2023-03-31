Об этом на своей странице в Facebook рассказал военный психолог Андрей Козинчук, пишет Politeka.net.

Украинский актер Антон Прасоленко получил тяжелые ранения в боях за Украину.

«Антон участвовал в боевых действиях на Востоке. В самом аду, чтобы попасть в рай. Сегодня он скончался в госпитале от полученных ранений», – сообщил психолог.

По его словам, парень жил в Киеве с девушкой, играл в театре, имел «тонкую душевную организацию».

«Но он не смог остаться в стороне и дальше жить в своем мире, а пошел на войну. Зная, что он не сильно шарит в этом, он учился с нуля», – рассказал Козинчук.

Через год Антон достиг высокого уровня профессионализма.

"Но снаряд и обломки не спрашивают, насколько ты хорош или не сильно".

Козинчук также отметил, что ему "больно, что такие люди идут". Война не закончилась, подчеркнул Андрей Козинчук, нужно и дальше жечь врага.

«Какой молодой... Еще бы жить и жить. Сердце разрывается от боли... Царство Небесное! Светлая память и вечное уважение Герою! Спасибо за мужество защитнику Украины! Низкий поклон родителям за сына Героя Украины! Искренние соболезнования родным и близким!»,

«Быть ​​в аду, чтобы попасть в рай… Вечная память»,

«Вечная память Герою Украины»,

«Разрывает душу… но должны собирать ее в кулак… потому что война забирает Людей… к сожалению…»,

«Честь Воину. Хвала настоящему и мужественному мужчине. Печаль. Благодарность. Соболезнования родным, друзьям»,

«Больно, снова», - пишут ошеломленные новой потерей украинцы.

Напомним, ранее стало известно о гибели под Бахмутом известного украинского культуролога.

Также сообщалось о гибели известного танцора и чемпиона Украины.

В боях за Украину также погиб солист Национальной оперы Украины Александр Шаповал.