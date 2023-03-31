Об этом на своей странице в Facebook рассказал военный психолог Андрей Козинчук, пишет Politeka.net.
Украинский актер Антон Прасоленко получил тяжелые ранения в боях за Украину.
«Антон участвовал в боевых действиях на Востоке. В самом аду, чтобы попасть в рай. Сегодня он скончался в госпитале от полученных ранений», – сообщил психолог.
По его словам, парень жил в Киеве с девушкой, играл в театре, имел «тонкую душевную организацию».
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«Но он не смог остаться в стороне и дальше жить в своем мире, а пошел на войну. Зная, что он не сильно шарит в этом, он учился с нуля», – рассказал Козинчук.
Через год Антон достиг высокого уровня профессионализма.
"Но снаряд и обломки не спрашивают, насколько ты хорош или не сильно".
Козинчук также отметил, что ему "больно, что такие люди идут". Война не закончилась, подчеркнул Андрей Козинчук, нужно и дальше жечь врага.
«Какой молодой... Еще бы жить и жить. Сердце разрывается от боли... Царство Небесное! Светлая память и вечное уважение Герою! Спасибо за мужество защитнику Украины! Низкий поклон родителям за сына Героя Украины! Искренние соболезнования родным и близким!»,
«Быть в аду, чтобы попасть в рай… Вечная память»,
«Вечная память Герою Украины»,
«Разрывает душу… но должны собирать ее в кулак… потому что война забирает Людей… к сожалению…»,
«Честь Воину. Хвала настоящему и мужественному мужчине. Печаль. Благодарность. Соболезнования родным, друзьям»,
«Больно, снова», - пишут ошеломленные новой потерей украинцы.
Напомним, ранее стало известно о гибели под Бахмутом известного украинского культуролога.
Также сообщалось о гибели известного танцора и чемпиона Украины.
В боях за Украину также погиб солист Национальной оперы Украины Александр Шаповал.