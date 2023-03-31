Об этом сообщил военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец, анализируя ситуацию на так называемом Белогоровском или Северско-Белогоровском плацдарме.
По его словам, противник третий месяц подряд осуществляют, по сути, безуспешные попытки оттеснить передовые подразделения украинских защитников с позиций в районе юго-западнее Кременной и западнее Лисичанска.
В этом направлении противник, в частности сосредоточил и развернул до 279 танков, более 63 тысяч военнослужащих, сотни артиллерийских систем и почти 180 реактивных систем залпового огня.
Таким образом, говорит Машовец, российское командование буквально набило своими войсками сравнительно небольшую территоорию, «как селедкой банку».
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И ответ на вопрос «зачем?» состоит из двух показателей.
«А именно – на данный момент, расстояние от передовых позиций ВСУ: до окраины г. Лисичанск составляет 6.36 км, а до окраины г. Кременная и того меньше - 5.33 км... То есть, теоретически... для того, чтобы нашим передовым подразделениям вступить на улицы Кременной, нужно просто восточнее Дибровы, образно говоря, "выйти из Кременских лесов", а чтобы достичь западной окраины Лисичанска (и таким образом, формально "вернуться в Лисичанск" ), достаточно взять Золотаревку и проехать в город по дороге Т-1302 пару километров... куда там твоим "вагнерам" в Бахмуте...», - объясняет Машовец в своем телеграм-канале.
По словам военного эксперта, после захвата Соледара и выхода войск оккупантов на рубеж Краснополовка - Белогоровка (нижняя), севернее Бахмута коссийское командование заметило реальную возможность избавиться от "оставшегося рудимента прошлогоднего осеннего наступления» ВСУ.
«Было решено выполнить эту задачу самым решительным образом... "смелым и решительным наступлением по сходящимся направлениям, окружить и уничтожить противостоящую группировку противника"», - сообщил аналитик о задуме оккупантов.
А именно – атаковать украинские войска по общей дирекции Кременная – Лиман, одновременно, попытавшись пробиться с юга на север, по направлению Роздоловка - Северск по обе стороны дороги Т-0513.
Смысл этого "смелого замысла", продолжает Машовец заключался в том, что таким образом вся тактическая группа ВСУ, обороняющаяся сейчас в Северо-Белогоровском выступлении, попадала бы в окружение. Однако в реальности все оказалось не так, как на картах и в замыслах.
Как результат - противник, в течение двух полных месяцев, несмотря на регулярные атаки, как севернее Северского Донца (по направлению на Лиман), так и на участке между Белогоровкой и Раздолевкой так и не смог достичь результата.
«Прошел год войны, а они так и не научились (и, судя по всему, так и не научатся) выделять главное и концентрироваться на нем, не только в стратегическом смысле, и даже на оперативном уровне», - констатирует Машовец.
Однако, предупреждает эксперт, командование войск противника готовится продолжить штурмы на этом направлении, проивзодит перегруппировку сил и средств, улучшает коммуникации.
Так, в районе районе с. Краснореченское и с. Новодружеск противник привел понтонно-мостовые переправы, усилил подразделения, которые оперируют на участке между Торским и Ямполевкой
По крайней мере, двумя дополнительными штурмовыми подразделениями мср каждый, добавляет Машовец.
"Фиксируется также на направлении Шипиловка - Белогоровка наличие подразделения противника, которое имеет на вооружении барражирующие боеприпасы типа "Ланцет-1" и "Ланцет-3"", - предупреждает эксперт.
Напомним, оккупанты нанесли новый ракетный удар.
Также сообщалось, что россияне прут на пяти направлениях.
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