Ужасное преступление, от которого мурашки по коже, произошло в Закарпатье.

В тот страшный день 30-летний мужчина убил маленьких детей своей сожительницы, а саму женщину избил почти до смерти.

Трагедия разыгралась на Сочельник, 6 января 2021 года в сауне одного из развлекательных заведений Тячева. Тогда СМИ сообщали, что женщина не жила в Закарпатье, а приехала туда на праздники, чтобы познакомить детей с будущим отчимом.

Родные женщины рассказывали, что не замечали в поведении мужчины чего-то неадекватного.

«Много не пил. Умел остановиться, не "шлифовал" водку пивом. За ним не наблюдалось злоупотребления алкоголем», – рассказывал брат женщины.

Другие говорили, что агрессию он уже проявлял – якобы в новогоднюю ночь, после избиения родных, мужчине несколько раз вызывали патруль. Он в это время сбежал и скрывался во дворах соседей.

В тот страшный день женщина вместе с любимым и детьми отправилась отдохнуть в сауну в Тячеве на Закарпатье, где проживал мужчина.

Администратор заведения услышала грохот в помещении и пошла проверить, что произошло. Открыв дверь сауны, она увидела лужи крови и поломанные стулья.

От тяжких телесных повреждений 9-летняя девочка и двухлетний мальчик погибли. Сама женщина в тяжелом состоянии оказалась в больнице. Когда они пришла в себя, от нее еще некоторое время скрывали, что деток уже нет.

И вот наконец в этой истории поставлена ​​точка. Как сообщает Офис Генерального прокурора, на Закарпатье прокуратура добилась пожизненного лишения свободы для мужчины за убийство двух детей

Кроме того, суд обязал осужденного возместить потерпевшей стороне 2,4 млн грн по гражданским искам.

«Прокуроры в суде доказали, что 6 января 2021 года в одном из заведений г. Тячев мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал конфликт со своей сожительницей. Во время спора он нанес ей, ее 9-летней дочери и 2-летнему сыну телесные повреждения. Дети в результате полученных травм скончались на месте совершения преступления. Женщину удалось спасти», – рассказали в прокуратуре.

В судебном заседании мужчина свою вину признал частично.

Напомним, ранее сообщалось о взрыве в центре Киева.

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