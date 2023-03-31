Ужасная история, которая произошла в россии с 13-летней девочкой и ее папой наглядно демонстрирует «болезнь» русского населения.

Так что существует только одна опция, которую цивилизованный мир должен задействовать по отношению к России. Об этом заявил украинский дипломат, бівший министр иностранных дел Павел Климкин.

«Для тех, кто до сих пор думал, что российско-украинская война это "война Путина", история в Тульской области стала даже не холодным, а не ледяным душем. Девочка 13 лет делает рисунок, на котором написано "нет войне". Ничего больше. Учительница доносит директору, директор в полицию. Отца, являющегося единственным для нее членом семьи, арестовывают и обвиняют в дискредитации российской армии и осуждают на 2 года, девочку хотят отдать в приют. Отец бежит, но его схватили в Минске в результате совместной операции белорусов и РФ», - напомнил Климкин историю, от которой муршаки по коже.

Дипломат отметил, что она служит зеркалом жизни россии, каковой она стала сегодня. России, в которой доносы стали рутиной, как при Сталине.

«Люди не чувствуют, что становятся моральными уродами – это их нормальность. Они лишены эмпатии и сострадания, а зачем они им? Репрессивная машина работает по полной. Эту историю, как и другие такие же, следует рассказывать как нашим друзьям, так и тем, кто пытается пропетлять», - уверен Климкин.

По словам дипломата, есть те, кто продолжает говорить, что не воспринимают "коллективное наказание".

«В юридическом смысле, возможно, это и правильно. Но российское население не просто больно жесткостью и отсутствием эмпатии - это его обычное состояние», - подчеркнул эксминистр.

Люди, являющиеся материалом и средством, говорит Климкин, с этим согласны. Более того, для них это нормально, ведь они не представляют себе другой жизни.

«Точнее сказать, существование. И, в конце концов, это еще одно доказательство, что пока других опций, кроме перезагрузки РФ или ее стратегического сдерживания, у цивилизованного мира нет», - уверен Павел Климкин.

Напомним, оккупанты прут на пяти направлениях.

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Кроме того, Politeka.net писала, что россияне бросили силы на новую "цель".