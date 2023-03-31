Так, согласно новому отчету Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных и 4 авиационных удара, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня.
«Ночью, с применением ЗРК С-300 противником было совершено 9 ракетных пусков по гражданской инфраструктуре города Харькова. Для нанесения авиационных ударов задействовал 10 ударных БпЛА типа «Шахед-136», 9 из них уничтожили наши защитники», - сообщили в Генштабе, предупреждая, что вероятность новых ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Также сообщается, что противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
«Подразделения Сил обороны Украины отразили более 80 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка», – говорится в отчете.
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Подчеркивается, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения окупантов.
А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы врага, 2 склада боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов.
Напомним, в Запорожье прогремели новые взрывы – атака продолжается.
Также сообщалось, что ВСУ сделали легендарные "Леопарды" еще более опасными.
Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые оккупанты возьмутся после Бахмута.