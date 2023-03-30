СБУ и Нацполиция выкрыли мошенников, которые наживались на украинских военнопленных. Они умело пользовались эмоциональным состоянием родных военнослужащих и выманивали у них деньги. Детали сообщили на официальной Facebook-странице Управления СБУ в Ровенской области.

Причастными к этой схеме были узники Ровенской колонии. Незаконную деятельность организовали трое заключенных местной исправительной колонии, отбывавшие наказание за тяжкие преступления.

Узники находили на тематически сайтах людей, которые разыскивают своих близких – участников боевых действий. Они обещали помочь в установлении места нахождения и состояния здоровья пропавших воинов или даже освобождения их из плена. Для этого они намеренно представлялись украинскими защитниками и убеждали, что на это нужны деньги в сумме от 3 до 100 тысяч гривен.

В ходе разговоров злоумышленники применяли методы манипулятивного воздействия и оказывали давление психологическое на собеседников. Когда они получали деньги, то сразу же переставали общаться с родственниками военных.

Номер банковской карточки, куда нужно было переслать деньги принадлежала знакомой одного из заключенных.

Во время обысков по месту отбывания наказания и по адресу проживания знакомого одного из заключенных правоохранители изъяли: мобильные телефоны, почти 2 десятка сим-карт разных мобильных операторов, на которые были зарегистрированы фейковые аккаунты и 5 банковских карт, на которые поступали деньги от потерпевших. Сейчас продолжается расследование по привлечению виновных к ответственности.

Напомним, во Львове мошенники ограбили находившегося на лечении защитника.

Также сообщалось, что руководителя благотворительного фонда осудили за коррупцию.

Кроме того, Politeka.net мошенники "собирали" деньги для защитников, представляясь должностными лицами.