У украинских защитников есть лишь два года на то, чтобы остановить российскую армию и отбросить ее к границам 1991 года.

Украинские военные больше года сражаются с российскими захватчиками, защищая и отвоевывая оккупированные территории. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире "24 Канала" рассказал, что может испортить ВСУ ситуацию на фронте.

Эксперт отметил, что на поставки вооружения и финансовой помощи Украине могут повлиять будущие выборы в США. Потому у бойцов ВСУ есть лишь два года на то, чтобы остановить российскую армию и отбросить ее к границам 1991 года.

"У Украины есть два года до выборов в США. Потому сечас самое главное зачистить проблему, связанную с россией. Важно, уничтожить российскую армию на нашей территории, выйти к границам 1991 года, а также определить зону демилитаризованную в 150-200 км. Да, они будут хаотично пытаться наступать, но такая зона их сдержит", - отметил Роман Свитан.

Также он подчеркнул, что после приезда президента Китая в москву, англосаксы будут стоять с Украиной до конца. Ведь они никогда не позволят двум тиранам объединится. Роман Свитан отметил, что мы можем только в том случае проиграть, если по-каким-то причинам нам перестанут передавать технику, тогда ситуация на фронте ухудшится. Но такой сценарий маловероятен, особенно после встречи Си Цзиньпина с путиным в рф.

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