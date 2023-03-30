На своей странице в Facebook Залужный отметил, что украинским защитникам нужны самолеты-истребители F-16.

«Украине нужны F-16», – коротко заявил Залужный, опубликовав также кадры с истребителем.

К срочному обращению Залужного присоединились обычные украинцы:

«Если нужно, то предоставьте, пожалуйста! Просим Вас. Не игнорируйте.... Знаем, что нужно изучать, учиться.... Пожалуйста!!!»,

«И чем быстрее в Украину придет новая техника, самолеты, тем скорей придет и победа. Задержка и непредоставление ее, для Украины смерти подобна»,

«Поддерживаю!».

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что контрнаступление ВСУ начнется в апреле-мае.

«Вы увидите Леопарды в контратаке по решению нашего Генштаба. Уже планируется по нескольким направлениям. Думаю, в апреле-мае мы их увидим», – заявлял министр.

Резников также рассказал, что украинский Генштаб планирует контрнаступление по нескольким направлениям, но все зависит от погодных условий. По его словам, военные выжидают "подходящий момент".

В свою очередь, спикер Воздушных сил в эфире "Мы-Украина" Юрий Игнат объяснял, почему Украине нужны F-16.

"МИГ-29 остался в 4 поколении, в 70-80 годах. Самолет F-16 или другие самолеты F-серии прошли несколько этапов глубокой модернизации - заменено бортовое оборудование, бортовая радиолокационная станция, добавлено вооружение, которое работает с радаром и другими компонентами самолета. МИГ-29 остался в Советском союзе, и противостоять российскому Су-30 невозможно», – отметил спикер Воздушных сил.

Критически важными F-16 для освобождения Украины называли и военные эксперты.

Напомним, оккупанты пытаются реализовать "бахмутский" сценарий на еще одном направлении.

Также сообщалось, что ВСУ сделали легендарные "Леопарды" еще более опасными.

Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые оккупанты возьмутся после Бахмута.