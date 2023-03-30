Российские солдаты умеют воевать только с мирными людьми. Очередная атака это доказала. Так, они нанесли два ракетных авиаудара по мирному городу.

Российские военные продолжают уничтожать мирные украинские города в Донецкой области. 29 марта они ударили авиабомбами и ракетами по Авдеевке. Одна из ракет была выпущена по детскому садику. Подробности произошедшего рассказал в эфире "АпотрофLIVE" начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

По его словам, 29 марта россияне нанесли два ракетных авиаудара с разрывом по времени в 3 минуты. Кроме детского садика, повреждение получил жилой многоэтажный дом, который находится напротив.

"Один удар был нанесен по детскому садику и жилой многоэтажке напротив. А другой ракетный удар немного в другой части города, но это все еще центр. В этом районе тоже очень много домов. К счастью, в результате атаки россиян никто не пострадал. Здесь нечего скрывать, каждый день ракеты рф прилетают в город и разрушают его", - рассказал Виталий Барабаш.

Он также уточнил, что удар по детскому саду был нанесен ракетой Х-59, которая оставила после себя огромную воронку в земле. А часть сооружения просто сложила по кирпичикам. То есть ракета разнесла садик вдребезги.

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