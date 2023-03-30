В эфире ютюб-канала "Апостроф" напомнил украинцам об атаке Вооруженными силами Украины российской базы в Энгельсе.

"Мы помним шум и ужас, когда наши беспилотники долетели до аэродрома в Энгельсе, а это фактически ядерная база. То есть украинский беспилотник поразил одну из составляющих ядерной триады, там хранилище ядерных боеприпасов именно в Энгельсе, это не просто аэродром. То есть уже мы можем. У нас есть по крайней мере шесть различных разработок, которые могут нести такие мощные боеприпасы на достаточно большое расстояние. Среди них разрабатывается и государственной структурой, все остальные разработаны не государственными структурами. Часть из таких это переработки, модернизации и часть импортные закупки", – говорит Кочетков.

О том, по словам политического аналитика, важный и довольно проблематичный нюанс.

"Их есть по меньшей мере шесть типов, которые могут ударить по Москве, условно говоря, но их в количестве маловато. Война - это количество, это много-много, это массовость. У нас есть единицы, а надо тысячи. Но процесс идет в верном направлении" ", – резюмировал Кочетков.

Напомним, что повлияет на ход всей войны: "бахмутский" сценарий повторяется в другом направлении.

Также сообщалось, что россияне массово отказываются идти в бой, что изменилось на передовой.

Кроме того, Politeka.net писала, что боец ​​ВСУ рассказал о тяжелой ситуации в Бахмуте: "Мясорубка".