В интервью ютюб-каналу "Грунт" историк назвал два возможных сценария.

"Какое бы там ни было устройство - нам спокойно не будет. Безусловно, для Украины есть два варианта: первый - российская федерация должна распасться на ряд своих национальных государств, или по какой-либо группировке политических элит по интересам, по экономическим интересам... но это все равно не гарантирует нам покоя. Кто гарантирует, что не останется какая-либо срединная или центральная россия, которая останется средоточием их имперскости, обладая ядерным оружием?", - говорит Мараев.

Также историк считает, что наше государство должно навсегда войти в круг западных демократий.

"Вариант второй - Украина должна обязательно вступить в западные коллективные союзы безопасности. Только так. Мы должны быть прикрыты ядерным оружием обязательно. Мы должны навсегда войти в круг западных демократий. Других вариантов для существования независимой Украины - не существует. Иначе россия постоянно будет пытаться нас съесть. Это вопрос выживания", - резюмировал историк Владлен Мараев.

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