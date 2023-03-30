В структуре Вооруженных сил Украины сформировали три первые роты ударных беспилотников. Более того, такие роты ударных беспилотников стали единственными в мире.
Военнослужащий, общественный активист и волонтер Юрий Касьянов в интервью для "Радио НВ" назвал главную опасность, которая угрожает таким ротам.
По его словам, с одной стороны, это очень хорошо, что в Украине начали создавать такие роды официально. Но с другой стороны, это лишь начало долгого пути и существует много проблем с таким родом войск.
"Как всякая техника, это сначала должно быть обучение, техническое сопровождение, сервисная поддержка, развитие дронов и постоянные поставки боеприпасов. Потому что сейчас все боеприпасы мы буквально делаем на фронте и ставим на дроны "Камикадзе". А это не всегда безопасно и эффективно, как могло-бы быть с готовыми боеприпасами", - пояснил Юрий Касьянов.
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Он также подчеркнул, что в эти роты хотят попасть депутаты и прокуроры. А это несет определенную опасность для таких бригад.
"Как-только это все переходит в официальную плоскость и появляются официальные структуры, тогда эти структуры пытаются оседлать. Например, всякие там люди, которые ищут себе должности и деньги. Многие из тех, которые имели хорошие должности до войны стремятся попасть именну в эту роту. Они думают, что это безопасно и клево. Потому здесь может быть так, что самые лучшие идеи опустяться до плинтуса из-за этих людей, которые ничего не знают в этой области", - подытожил Юрий Касьянов.
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