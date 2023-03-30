Сейчас в россии обострилась конкуренция влияния среди силовиков, потому что других групп влияния в рф нет.

Россия проигрывает войну против Украины, это ослабляет режим владимира путина. Более того, незавидная судьба ждет также на двух важных фигурах в военно-политической жизни россии. Такое мнение высказал известный политолог, учёный-политический географ Дмитрий Орешкин в эфире Politeka Online.

Он отметил, что сейчас в россии обострилась конкуренция влияния среди силовиков, потому что других групп влияния в рф нет.

"Борьба за внимание начальников никуда не исчезла. Раньше она была за то, кто принесет путину победу в пасти. А таперь ведется гонка за то, кого назначить виноватым за то, что победа не состоялась и ее больше не стоит ждать. Теперь они друг друга подставляют и выталкивают локтями, показывают пальцем и кричат: "Это он виноват! Он, а не я!". Вот, что наблюдается на рф", - подчеркнул Дмитрий Орешкин.

При этом больше других силовиков под ударом находятся министр обороны шойгу и генерал герасимов, ведь именно они планировали операцию вторжения в Украину. Ожидалось, что через две недели они займут территорию Украины, а президент Владимир Зеленский сбежит. Потом назначат своего президента-марионетку и будут руководить из кремля. Но план провалился полностью - "Украина оказалась крепким орешком".

"Чекисты, это и сечин и золотов, такие скажем охранники-жандармы, хотели-бы свалить на шойгу все. Но сами они воевать не готовы и не умеют. Потому они надеются, что если герасимов и шойгу уйдут, то путин пересмотрит свою стратегию. Да, обостряется борьба и важно, что они борются за то, кому голову первым срубят. Они хотят, чтобы сначала ее отрубили именно шойгу и герасимову, а не им", - рассказал Дмитрий Орешкин.

По словам эксперта, путин сейчас не может отказаться от шойгу, ведь это будет равноцельно признанию поражения в войне с Украиной.

Напомним, эксперт ответил, как Украине победить и заставить рф капитулировать.

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