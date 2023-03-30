В Лавру приехали члены комиссии заповедника, пишет Politeka.net.
Однако прихожане УПЦ МП пытались их не пустить, встав живым щитом. Добавим, что территория монастырского комплекса полуокружена полицией с автоматами.
Как сообщают очевидцы, в Лавре сейчас также находится начальник Печерского управления полиции Киева Андрей Дуброва.
Напомним, УПЦ МП до 29 марта должна была окончательно покинуть Киево-Печерскую Лавру. После расторжения договора на аренду территории Лавры УПЦ МП имела 20 дней на выселение.
Прихожане настроены враждебно и агрессивно.
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Они взяли в кольцо членов комиссии Минкульта и не допускают их в здания.
"Дикари"
«Всех за решетку! И попов и прихожан»,
«Еще религиозных фанатиков не хватало во время войны»,
«Их надо арестовать за поддержку сеператизма»,
«Попы хорошо постарались в промывании мозгов этих прихожан»,
«Стадо, поддерживающее московский режим»,
«Московские попы оккупировали святыню и культурную ценность, не хотят избавляться от кормушки. Продолжают поклоняться Московскому патриарху Кириллу, поддерживающему войну»,
"Скоро до драки дойдет", - комментируют пользователи соцсетей новые кадры из Лавры.
Напомним, что ранее в Сети появилось видеообращение наместника Киево-Печерской Лавры, в котором он угрожает президенту Украины и всем представителям власти.
"Господь не простит ни вам, ни вашей семье. Горе вам, бойтесь", – заявил митрополит в обращении.
Позже наместник перешел к новым угрозам.
Также сообщалось, как пьяный священник набросился на пограничников.
Кроме того, Politeka.net писала, что поклонники УПЦ МП показали свое истинное лицо.
Добавим, что среди верующих в Лавре заметили Усика.