В Лавру приехали члены комиссии заповедника, пишет Politeka.net.

Однако прихожане УПЦ МП пытались их не пустить, встав живым щитом. Добавим, что территория монастырского комплекса полуокружена полицией с автоматами.

Как сообщают очевидцы, в Лавре сейчас также находится начальник Печерского управления полиции Киева Андрей Дуброва.

Напомним, УПЦ МП до 29 марта должна была окончательно покинуть Киево-Печерскую Лавру. После расторжения договора на аренду территории Лавры УПЦ МП имела 20 дней на выселение.

Прихожане настроены враждебно и агрессивно.

Они взяли в кольцо членов комиссии Минкульта и не допускают их в здания.

"Дикари"

«Всех за решетку! И попов и прихожан»,

«Еще религиозных фанатиков не хватало во время войны»,

«Их надо арестовать за поддержку сеператизма»,

«Попы хорошо постарались в промывании мозгов этих прихожан»,

«Стадо, поддерживающее московский режим»,

«Московские попы оккупировали святыню и культурную ценность, не хотят избавляться от кормушки. Продолжают поклоняться Московскому патриарху Кириллу, поддерживающему войну»,

"Скоро до драки дойдет", - комментируют пользователи соцсетей новые кадры из Лавры.

Напомним, что ранее в Сети появилось видеообращение наместника Киево-Печерской Лавры, в котором он угрожает президенту Украины и всем представителям власти.

"Господь не простит ни вам, ни вашей семье. Горе вам, бойтесь", – заявил митрополит в обращении.

Позже наместник перешел к новым угрозам.

Также сообщалось, как пьяный священник набросился на пограничников.

Кроме того, Politeka.net писала, что поклонники УПЦ МП показали свое истинное лицо.

Добавим, что среди верующих в Лавре заметили Усика.