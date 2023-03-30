Пока у российских захватчиков не выходит реализовать даже «программу» минимум.

Комментаруя ситуацию на Авдеевском направлении, военный обозреватель и координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец отмечает, что главный смысл действий войск противника на Авдеевском направлении, безусловно, очень схож с "бахмутской историей" вытеснения подразделений украинских защитников из Авдеевского района обороны путем его обхода с севера и юга.

«Для этого, согласно "фундаментальным" положениям советской "военной школы", командование войск противника здесь так же, как и под Бахмутом, спланировало, организовало и пытается сейчас реализовать план (замысел), базирующийся на действиях, направленных на "окружение группировки противника", как наиболее "эффективный и быстрый метод разгрома войск противника", - поясняет Машовец.

Пытаясь добиться успеха, россияне атакуют передовые позиции украинцев на многих направлениях.

Очевидно, добавляет Машовец, ближайшей задачей для действующих на Авдеевском направлении росиян является выход в район поселков Северное и Степное.

«Это, по сути, будет означать частичное перерезание коммуникаций, по которым сейчас осуществляется подвоз определенной части предметов материально-технического обеспечения для нужд Авдеевской тактической группы войск СОУ», - говорит Машовец.

На сегодняшний день, продолжает эксперт, основные свои усилия на Авдеевском направлении противник концентрирует в районе Красногоровки и по рубежу Водяное – Опытное.

«Там сейчас идут очень напряженные ближние бои. По сути, именно там сегодня решается судьба фланговых районов всего Авдеевского района обороны, а значит, и сама его судьба...», - рассказал аналитик.

В случае прорыва противника в район Орловка - Ласточкино - Северное – Тоненькое, и, по крайней мере, выхода его на окраины Степного, Авдеевка, очевидно, превратится во второй Бахмут, предупредил Машовец.

Аналитик также предположил, что украинские защитники вряд ли смогут «потянуть» сразу два «Бахмута».

Подводя итог, военный аналитик подчеркнул, что то, как будут развиваться события в районе Бахмута и Авдеевки повлияют на всеобщее течение войны.

Напомним, оккупанты атакуют не только Авдеевку и Бахмут.

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