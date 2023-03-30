Их родная тетя Елена уже десять лет проживает в Испании, но всегда поддерживала близкое общение с маленькими племянниками и своим братом. Потому забила тревогу, когда те пропали.

Полиция и волонтеры разыскивают сразу трех детей из одной украинской семьи. Дети бесследно пропали и не выходят на связь со своими близкими. Так, семья Власовых просит помочь в поисках двух братиков Дмитрия и Артема, а также их сестренки Софии. Деталями поделилась "Служба розшуку дітей" в Фейсбуке.

Их родная тетя Елена уже десять лет проживает в Испании, но всегда поддерживала близкое общение с маленькими племянниками и своим братом. Именно она забила тревогу и просит помощи в поисках детей. Ее родніе жили в Мариуполе и в последний раз выходили на связь за день до полномасштабной войны. Больше года Елена не знает, где ее родные.

Мамы у детей нет, она умерла от тяжелой болезни, когда маленькой Софии было лишь два годика. Она очень трудно пережила эту потерю и из-за этого имеет некоторые проблемы в развитии. В частности, малышка плохо разговаривает.

В марте Елене удалось выйти на связь со своей знакомой из Мариуполя, которая видела ее брата и племянников. Оказалось, что их дом практически не пострадал от авиаударов россиян. В многоэтажке лишь выбило стекла в окнах. Подруга Елены видела, как детей посадили в какой-то автобус и увезли в неизвестном направлении.

"Пожалуйста, помогите. В каком направлении увезли детей неизвестно. Моя подруга тоже не знает. Мы не знаем, где мой брат, как он. Я не знаю, что могло случиться. Что случилось с моими племяшками, я очень переживаю за них", - поделилась Елена.

Если кто-то знает, где может находиться Артем, Дмитрий и София Власовы, набирайте с любого мобильного оператора короткий номер "Служби розшуку дітей Магнолія" 116000 (звонки на горячую линию бесплатны).

Напомним, родные ищут без вести пропавшего украинского защитника.

Как Politeka.net сообщала, украинка с 12-летним сыном не выходят на связь с родными.

Также Politeka писала, что семья просит помочь в поиске без вести пропавшего украинца,который пропал в районе Бахмута.