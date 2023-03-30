Это, как отмечает военный историк и публицист Роман Пономаренко, вполне закономерный ход, учитывая, что российские войска насыщены противотанковыми средствами.

"Здесь интересно, что в 2016 году, когда Турция начала операцию «Щит Евфрата» против ИГИЛ, то задействовала в ней собственные «Леопарды» 2А4. Без какой-либо дополнительной защиты, мол, у них и так мощная броня. Однако в боях под Аль-Бабом этот танк показал слабую защищенность против советских ПТРК и американских TOW", - отметил историк в своем телеграмм-канале, добавив, что за несколько недель боев за город боевики уничтожили 10 «Леопардов».

Пономаренко также предположил, что будут и другие улучшения для Леопардов.

«Думаю, что это только начало. И скоро будет полноценная украинская модификация «Леопарда», гораздо более живучая, чем базовая версия», - высказался Пономаренко.

Танк Leopard 2 – один из самых известных и популярных танков второй половины XX века.

Свои корни танк берет из немецко-американского проекта 60-х годов MBT-70, который впоследствии разделился на две отдельные национальные разработки – будущие Leopard 2 и еще один известный танк M1 Abrams.

В версии Leopard 2A4, серийное производство которой длилось с 1985 по 1992 год, были установлены тепловизионные прицелы от Zeiss, полностью цифровая система управления огнем, установлена ​​новая башня с броней с элементами из вольфрама и титана, а в арсенал добавлены новые типы боеприпасов.

Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью.

По состоянию на 1994 год, Германия имела на вооружении 2125 Leopard 2A4, кроме того, ориентировочно, 380 лицензированных Leopard 2A4 произвела Швейцария.

Добавим, между тем россияне представили танк Т-55 образца 2023 года на выставке УралВагонЗавод.

«То есть это у них считается новинкой. Настоящий прорыв в аналоГовнетных технологиях, что будет дальше?», - шутя комментируют в соцсетях.

Напомним, оккупанты штурмуют сразу четыре населенных пункта.

Также сообщалось, что названы три города, за которые оккупанты возьмутся после Бахмута.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты готовятся к прорыву.