Минувшей ночью в Днепре огонь уничтожил здание в центре города.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на спасателей ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, пожар вспыхнул в двухэтажном жилом доме по улице Менахм-Мендл Шнеерсона Центрального района города Днепр.

Срочно были направлены спасатели в составе трех дежурных отделений.

На момент прибытия спасателей огнем был охвачен первый и второй этаж, а также крыша двухэтажного жилого дома, в котором расположены пять квартир.

Было решено привлечь еще одно дежурное отделение.

«При поиске людей, из квартиры на втором этаже, пожарные спасли мужчину и женщину и передали медицинским работникам. Спасенные с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения, состояние тяжелое» госпитализированы в больницу города», - рассказали спасатели.

Еще один житель, квартира которого находится на первом этаже, получил резаную рану руки.

Мужчина получил медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказался.

В результате пожара огонь уничтожил крышу, перекрытие дома, домашнее имущество в квартирах.

Кроме того, повреждена отделка стен дома и передний бампер, фары рядом с припаркованным легковым автомобилем «Volvo 360».

К тушению пожара были привлечены 19 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

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