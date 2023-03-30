Оккупанты нанесли авиационный удар по инфраструктуре городов Берислав Херсонской области и Дружковки Донецкой области.

В результате новых атак получили ранения гражданские люди, повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры, передает Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Также отмечается, что противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Подразделения Сил обороны Украины отразили на них более 60 атак противника.

"В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка", - говорится в новом отчете Генштаба ВСУ.

Кроме того, сообщается, что в некоторых населенных пунктах временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, российские захватчики продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека.

Так, в Красноперекопске работники ФСБ проводят активные контрразведывательные мероприятия с сопровождением унизительных процедур фильтрации, осуществляя раздевание, допросы с избиением гражданского населения и т.д.

Добавим, между тем стало известно, что из-за шторма враг уменьшил корабельную группировку в Черном море, погода критическая для самолетов и "шахедов".

По словам руководителя пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталии Гуменюк, ранее было 10 кораблей, теперь их стало шесть.

«Среди них один подводный ракетоноситель, снаряжение которого может достигать 4 ракет типа "Калибр". Это способ "оставаться на дежурстве" и напоминать о собственном присутствии", - отметила Гуменюк.

Скорее всего, говорит Гуменюк, они не будут использованы, но ракетная угроза не исключается.

Штормовая погода критическая и для самолетов, не наблюдается и угроза "шахедов" из-за порывистого ветра.

Также добавим, что стало известно о количестве "вагнеровцев" в Бахмуте. Так, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что битва за этот город превратилась в «бойню» для россиян.

По его словам, на Бахмутском направлении воюют около 6000 наемников ЧВК "Вагнер" и еще около 30 тысяч мобилизованных, которых владелец военной компании Евгений Пригожин набрал из тюрем.

По его словам, "вагнеровцы" несут огромные потери.

Напомним, молодой защитник бесследно исчез, жена умоляет о помощи.

Также сообщалось, что названы три города, за которые оккупанты возьмутся после Бахмута.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты готовятся к прорыву.