Несчастье произошло вблизи села Лобачев в Киевской области, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Киевской области.
Там, на отрезке автодороги Володарка-Лобачев произошла авария с участием легковушки "Honda".
Автомобиль вылетел в кювет и въехал в дерево.
Как выяснило следствие, за рулем находился 45-летний мужчина.
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Его спасателям пришлось деблокировать. Рядом с водителем находился его 28-летний товарищ.
К сожалению, от полученных при ударе травм молодой человек погиб на месте.
"Кроме этого, в автомобиле также находилась пассажирка, 1967 года рождения. Ее и водителя с травмами разной степени госпитализировали в Белоцерковскую больницу", - рассказали в полиции.
Правоохранители призывают водителей быть осмотрительными и учитывать состояние дорожного покрытия, а также соблюдать разрешенную и безопасную скорость.
Добавим, что поздно вечером 29 марта стало известно о мощном пожаре в Киеве.
Судя по опубликованным кадрам, пламя вспыхнуло в частном секторе на улице Нечуя Левицкого.
Напомним, ранее также сообщалось о страшном ДТП в столице - автомобиль на большой скорости влетел в дерево.
От удара транспортное средство буквально разорвало.
Также Politeka.net писала о несчастьях с украинцами, которые ехали из Польши.