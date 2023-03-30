Жертвой трагического события стал мужчина, которому было всего 28 лет.

Несчастье произошло вблизи села Лобачев в Киевской области, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Киевской области.

Там, на отрезке автодороги Володарка-Лобачев произошла авария с участием легковушки "Honda".

Автомобиль вылетел в кювет и въехал в дерево.

Как выяснило следствие, за рулем находился 45-летний мужчина.

Его спасателям пришлось деблокировать. Рядом с водителем находился его 28-летний товарищ.

К сожалению, от полученных при ударе травм молодой человек погиб на месте.

"Кроме этого, в автомобиле также находилась пассажирка, 1967 года рождения. Ее и водителя с травмами разной степени госпитализировали в Белоцерковскую больницу", - рассказали в полиции.

Правоохранители призывают водителей быть осмотрительными и учитывать состояние дорожного покрытия, а также соблюдать разрешенную и безопасную скорость.

Добавим, что поздно вечером 29 марта стало известно о мощном пожаре в Киеве.

Судя по опубликованным кадрам, пламя вспыхнуло в частном секторе на улице Нечуя Левицкого.

Напомним, ранее также сообщалось о страшном ДТП в столице - автомобиль на большой скорости влетел в дерево.

От удара транспортное средство буквально разорвало.

Также Politeka.net писала о несчастьях с украинцами, которые ехали из Польши.

Ранее стало известно о взрыве в Киеве.