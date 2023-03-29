Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментрировал радостный факт, что в марте у российских оккупационных войск состоялся новый рекорд: по состоянию на 29 марта ликвидивано 22 450 тел за месяц.

"Прежде всего, отмечу, что реальные потери у РОВ намного больше, ведь мы должны понимать, что существуют санитарные невозвратные (убитые) и возвратные (раненные) потери, а так же - пленные. Но помимо потерь имеются и другие моменты, требующие восполнения - компенсации л/с в зоне БД и о них редко говорят. Например, когда подразделение утрачивает боеспособность его требуется выводить для восстановления оной. А заменить чем? Другим подразделением. Ротация - аналогично, необходимы подразделения на замену. То есть, компенсация не прямых потерь, но требующая ресурса", — пишет эксперт.

По его словам, компенсационный ресурс оккупантов в месяц уже превышает 50 тыс. человек. То есть, убитые, раненые и пленные на восстановление боеспособности и ротационные потребности каждый месяц требуют более 50 тыс тел.

"И вот тут самое интересное. Согласно имеющейся от ГУР МО информации, в месяц мобилизационный потенциал РОВ составляет 20 тыс тел. То есть, мобилизационный потенциал ежемесячно проседает у РОВ в 2,5 раза. Это в свою очередь поглощает имеющиеся резервы, причём невозвратно. Таким образом, при такой динамике роста потерь и неизменной динамике мобилизационных процессов, компенсационный функционал РОВ себя исчерпает уже в мае. Это приведёт к тому, что подразделения РОВ невозможно будет полноценно комплектовать по л/с, не говоря уже о технической компоненте", — добавил Александр Коваленко.

Он также подчеркнул, что если к тому периоду в россии не развернут очередную мобилизацию, то в перспективе утратившие боеспособность подразделения оккупантов сразу на этапе формирования не смогут не то, чтобы вести наступательные действия, но и даже оборонные.

Напомним, эксперт ответил, как Украине победить и заставить рф капитулировать.

Как еще Politeka писала, политик Дмитрий Спивак рассказал, почему российские олигархи недовольны путиным.

Также Politeka сообщала, что военный эксперт рассказал возможный план контрнаступления ВСУ.