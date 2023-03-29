На фронте погиб 36-летний Евгений Головчак из Криничного Одесской области, который был отцом шести детей – трех дочерей и трех сыновей. Он мог не идти на фронт, как многодетный отец, но не смог остаться в стороне и пошел защищать Украину с первых дней войны. Об этом сообщается на Телеграм-канале "Меморіал героїв".

Как отца 6 детей, его все же должны были уволить со службы. Жена для этого подготовила все документы, очень боялась за мужа и уже готовилась к его возвращению. Но за несколько дней до увольнения - 8 октября в районе села Петропавловск Купянского района Харьковской области он умер. По возвращении из боевого задания он, с еще двумя собратьями, взорвался на противотанковой мине и получил осколочное ранение в голову несовместимое с жизнью.

Сегодня его младшей дочери Светланке исполнилось два года.

"Это Светланка. Сегодня ей исполнилось два года. Этот праздник она встречает без папы. Его будет помнить из фотографий…", - говорится в сообщении.

Защитника Украины хоронили в закрытом гробу, а его фото стояло рядом. Когда малышка увидела фото любимого папы, то начала тянуть ручки и кричала: "Папа! Папа!". Это заставило плакать даже самых сильных в эмоциональном плане людей.

Сейчас шестеро детей стали опорой для своей мамы Лобови. А когда она начинает плкать, дети молча ее обнимают.

Напомним, что героиню из "Азовстали" провели в последний путь, кадры.

Как сообщала Politeka, много людей пришли провести в последний путь Героев, спасавших жизнь других.

Также Politeka писала, что молодой герой из Днепропетровщины отдал жизнь за Украину.