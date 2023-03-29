Украинское контрнаступление активно готовится. При этом сроки зависят от погоды и того, какой момент будет наиболее подходящим. Несмотря на огромную веру многих экспертов в победу ВСУ, существует угроза поражения для украинских защитников.
Координатор группы "Информационное сопротивление", полковник ВСУ Константин Машовец в Телеграм-канале назвал пять факторов, которые нельзя допустить во время контрнаступления.
В частности, к поражению и провалу большого контрнаступления может привести пять важных факторов. Константин Машовец уточнил, что на провал контрнаступления может повлиять либо какой-то один фактор, либо их совпадение вместе.
Во-первых, если украинского военное командование допустит ошибку в стратегическом (оперативном) планировании применения войск.
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Во-вторых, если будут израсходованы ресурсы, которые нужны для предстоящего наступления. В них также входят запасы материально-технических средств.
В третьих, к поражению может привести также резкое ухудшение социально-политической и социально-экономической ситуации в Украине.
В четвертых, если исчерпаются резервы подготовленных мобилизированных военных.
В пятых, если союзники уменьшат объем предоставленной помощи (как финансовой, так военно-технической).
Напомним, эксперт ответил, как Украине победить и заставить рф капитулировать.
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