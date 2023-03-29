Когда россия напала на Украину "Харусан" не смог стоять в стороне. Он не только хотел помочь, но и решил таким образом искупить грехи своего прошлого.

Добровольцы из других стран во время полномасштабной войны с рф присодинились к рядам ВСУ. Среди иностранцев, которые защищают Украину, оказался 50-летний японец, который 20 лет состоял в мафиозной группировке "Якудза". Своей историей он поделился с журналистами "Радіо Свобода".

Когда россия напала на Украину "Харусан" не смог стоять в стороне. Он не только хотел помочь, но и решил таким образом искупить грехи своего прошлого. Кроме того, исход этой войны может оказать влияние на будущее Японии, потому что мира не будет, а будет еще больше войн, если Украина падет.

К сожалению, его отец был членом японской мафии, потому было ясно, что "Харусану" также придется туда вступить. Ведь такие правила существуют многие столетия среди якудза и сбежать от такой судьбы не выйдет. Иначе тебя и твоих родных найдут, а потом просто убъют.

Когда ему было 35 лет, с ним произошел серьезный инцидент и он ушел из организации, потому что не хотел создавать проблем. Его отпустили без проблем, потому что тоже не хотели ввязываться в это. Как признался японец, ему повезло.

Почти все его тело покрыто татуировками, но в прошлом году он сделал еще одну знаковую наколку - набил себе украинский трезубец. Оказавшись в украинской армии, японец овладел специальностью снайпера и отправился на передовую. Воевал на Запорожском направлении. Сейчас он проходит подготовку в "Грузинском легионе", общается с побратимами японец жестами.

"Харусан" также обратился к каждому украинцу и посоветовал никогда не падать духом, что бы ни случилось.

В комментариях под видео украинцы благодарили добровольца за защиту. А также восхищались его смелостью и внешним видом: "Спасибо тебе, воин. 50 лет, а смотрится на 35 максимум. Гены японцев очень хороши", "Ничего себе, на 50 лет совсем не выглядит", "Спасибо за защиту! Очень нравятся японцы! Невероятная фантастическая нация, не похожая на другие", "Спасибо друг! Бережи тебя Боже!", "Сил и воодушевления мудрому воину!".

Напомним, эксперт ответил, как Украине победить и заставить рф капитулировать.

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