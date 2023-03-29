Женщина после ранения потеряла очень много крови, ее тело иссечено осколками. В результате происшествия она более суток провела в коме.

Медики борются за жизнь кинолога поискового отряда, которая подорвалась на растяжке во время миссии. В частности, Лариса Борисенко вместе с напарником и натренированніми собаками искали тело украинского воина, погибшего в результате боев с российскими захватчиками. Об этом говорится в сюжете "ТСН".

Женщина после ранения потеряла очень много крови, ее тело иссечено осколками. В результате происшествия она более суток провела в коме. На следующий день Лариса Борисенко пришла в себя и очень слабая начала рассказ о том, что случилось.

Кинолог вспомнила, как сработала растяжка и она оказалась на земле. Это было невыносимо больно. Следующее воспоминание женщины было уже о том, как врачи скорой разрезали на ней одежду и оказывали первую медицинскую помощь.

Врачи больницы в Днепре говорят, что когда Ларису привезли, она не подавала признаков жизни. У нее почти не прощупывался пульс, а давление вообще было 50 на 30. Также у пациентки константировали внутреннее кровотечение, гемоглобин остановился на отметке 17. По всему телу пострадавшей было множество обломков. А также ей диагностировали сотрясение мозга.

Возле реанимации постоянно находится муж Ларисы - Виталий. Его уже пустили ненадолго к жене, чтобы поговорить с ней. Она пообещала ему, что все будет хорошо. Первые часы после того, как он узнал о ранении жены, сразу же приехал в больницу. Ему было страшно, а врачи старались успокоить его.

У Ларисы самое страшное позади, но больше всего она радуется, что ее напарник Вячеслав в стабильном состоянии. Собака Беша, которая была с ней на задании, не пострадала. Кинологиня уже мечтает, чтобы как можно быстрее приступить к работе, ведь это смысл ее жизни.

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