Военный рассказал в интервью "Апострофу" об опасности, которой подвергаются журналисты, которые едут непосредственно в районы боевых действий, в том числе в Бахмут.

По словам военного, ехать сейчас журналистам в Бахмут - это безумие, потому что можно потерять ребят.

"С огромным уважением отношусь к журналистам, которые действительно освещают на передке, но ведь это довольно опасная игра. Журналистская деятельность и работа - это одно, а то, что можно потерять в одну секунду не только бригаду журналистов с операторами, но и ребят, которые сопровождают - это целая компания.На сегодняшний момент это уже граничит с безумием, ехать в Бахмут, чтобы сделать фотографии возле самолетика или в центре города.Не то, что может что-то прилететь, а враг уже находится на расстоянии выстрела не только из гранатомета, но и из подствольного гранатомета", - говорит Лысенко.

Также он добавил, что журналистов следует беречь так же, как и бойцов, поэтому работникам СМИ лучше подумать о рациональности таких поездок.

"И журналисты нам, как и воины, нужны живыми, чтобы дальше освещать наши успехи на фронте и в дальнейшем преуспевающую Украину. Поэтому мы их бережем, так же, как бойцов. И если есть реальная опасность жизни, то мы рекомендуем не ехать и отказываем в визитах в такие точки как Бахмут. На сегодняшний момент Бахмут является точкой, которая не только сильно обстреливается, но и реально опасна для любого, кто не имеет отношения к его обороне, - добавил военный.

Напомним, в Минобороны сделали срочное заявление по Бахмуту: "Наше военное командование...".

Также сообщалось, что россияне массово отказываются идти в бой, что изменилось на передовой.

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