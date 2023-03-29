В Украину внезапно вернулась зима, поэтому прятать теплые вещи и сапоги еще рано.

Более того, судя по новому прогнозу, морозы ударят с новой силой, пишет Politeka.net.

Как сообщает известный синоптик Наталья Диденко, в ближайшую ночь температура воздуха составит 0-5 градусов мороза, местами, при прояснениях, до -6-9 градусов.

Но есть и хорошие новости. Так, по словам Диденко, антициклон Liliosa выгонит снежный циклон из Украины и даже кое-где посветит солнцем.

«То есть 30 марта в большинстве областей Украины осадков не ожидается. Только остатки атмосферного фронта еще предопределят мокрый снег в восточных областях Украины.

Ветер постепенно угомонится, разве еще в центральных и восточных областях возможны порывы до 15-20 метров в секунду», - сообщила синоптик.

А вот холод еще задержится. После морозной ночи в четверг, 30 марта, потеплеет до +4+10 градусов, в западных областях до +7+12 градусов.

«Холоднее всего будет в восточной части Украины, днем ​​+1+4 градуса. В Киеве 30 марта будет еще холодно, однако солнечно. Без осадков. Ночью -1-4 градуса, днем ​​+4+7 градусов», - рассказала синоптик.

Утром и вечером может быть скользко, так что Наталья Диденко призвала украинцев быть осторожными.

А вот в пятницу-субботу станет гораздо теплее. Однако прятать тёплые вещи все же спешить не надо. Синоптик предупреждает, что это небольшое потепление еще не будет окончательным.

Добавим, что в это время в горах царит настоящая зима.

Так, на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер 7-8 м/с. Температура воздуха -16°С.

На высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеговластная опасность.

Туристов призвали отложить свои путешествия и дождаться более благоприятной погоды.

Напомним, что из-за непогоды был объявлен "желтый" уровень опасности.

Ранее синоптики предупреждали о сильнейшей непогоде.

А также рассказали, когда вернется весна.

Также сообщалось, что стихия оставила без электроэнергии жителей населённых пунктов 8 регионов Украины.