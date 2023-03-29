Об этом пишет у себя в телеграм-канале военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, комментируя вопрос о якобы, переброске «вагнеровцев» под Авдеевку.

«Элитных "вагнеровцев" перебрасывают под Авдеевку? А это вообще такие, "элитные вагнеровцы"? С опытом которые или со звёздами на плечах и куполами на спине? Основная часть "вагнеровцев" с опытом была уничтожена в первой половине 2022. Именно поэтому женя П. поехал в тур по ИК”, - пишет Коваленко.

По его словам, сейчас в Украине отсутствует "элита" ЧВК "Вагнер".

“Есть только мясо. Но, возникает вопрос - зачем пригожинское мясо под Авдеевкой, если там хватает петушилинского, всяких там 1АК и 2АК? То, что под Авдеевку отправляют часть регуляров - да, это есть. "Вагнеров" не хватает под Бахмутом и бросок их на Авдеевку глуп и бездарен”, - пишет эксперт.

По его словам, “вагнеровцы» попали в сложную ситуацию в Бахмуте.

“На бахмутском направлении "вагнера" никак не могут поставить точку и пригожин от этого нешуточно страдает. И помимо того, что он сейчас не имеет достаточного ресурса для систематизации штурмов, часть ресурса кинет туда, где оборона ВСУ поглотит ещё больше "вагнеров"?”, - пишет Коваленко.

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