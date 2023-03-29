Если контрнаступление ВСУ будет не успешным, то Украину ждут тяжелые последствия, наша страна буквально не будет иметь будущего.

Украинская армия активно готовится к контрнаступлению: союзники передают для ВСУ необходимое вооружение, а бойцы продолжают тренировки. Многие эксперты и европейские военные верят в то, что контрнаступление ВСУ будет удачным. Военный эксперт Олег Жданов во время стрима сделал прогноз, что ждет Украину в случае провального контрнаступления.

По его словам, если контрнаступление ВСУ будет не успешным, то Украину ожидает "Минск-3" и прекращение огня.

"Нас ждет очередной "Минск". В этом случае будет отложена война, которая снова состоится. Путину сейчас очень нужно побывать в Анкаре, Лавров решает этот вопрос. Они требуют у турецкой стороны гарантий, чтобы путина не арестовали на территории Турции. Президент рф хочет поговорить с Эрдоганом и лично уговорить его, пообщаться с Зеленским и подтолкнуть его на "Минск-3". Тогда будет пауза и прекращение огня, но война снова будет рано или поздно. Вот какой он худший вариант", - отметил Олег Жданов.

Олег Жданов добавил, что если контрнаступление провалится, то нам придется брать паузу и перегруппироваться. Соответственно повторять это наступление, снова собирать тяжлую технику. То же самое, тем временем, будет делать российская федерация.

"Это, то о чем говорил новый президент Чехии Петр Павел, когда сказал, что у нас есть один шанс на успех. Потому мы должны одержать победу в этом контрнаступлении и тогда может у нас будет шанс закончить эту войну. А также выйти к границам 1991 года. Если успеха не будет, тогда затяжная война и новый договорняк, который разрушит нашу страну", - подытожил военный эксперт.

Напомним, эксперт ответил, как Украине победить и заставить рф капитулировать.

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