Заслуженный тренер Украины, легендарная украинская гимнастка, Альбина Дерюгина ушла из жизни на 92 году жизни.

Об этом сообщает НОК Украины на своей странице в Фейсбуке.

"На 92-м году жизни остановилось сердце легенды мировой художественной гимнастики, Героя Украины, члена Исполкома НОК Украины, заслуженного тренера Украины Альбины Николаевны Дерюгиной", - пишет НОК.

Напомним, Альбина Дерюгина считается основоположницей художественной гимнастики в Украине. За годы работы она воспитала не одно поколение гимнасток, которые получали олимпийские награды, побеждали на чемпионатах мира и Европы, умножая спортивную славу Украины.

В Киеве Альбиной Дерюгиной была организована школа художественной гимнастики «Школа Дерюгиных», которая приобрела мировую популярность и работает под управлением ее дочери и внуки Альбины и Ирины Дерюгиных.

Дочь Альбины Дерюгиной – Ирина дважды была абсолютной чемпионкой мира в 1977 и 1979 годах. Она вышла замуж за легенду советского спорта футболиста Олега Блохина. Эта пара была самой звездной спортивной семьей СССР, а Альбина Дерюгина таким образом стала самой известной тещей.

Кроме дочери Ирины, Альбина Дерюгина воспитала многие известные спортсмены. призер 2016 года).

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