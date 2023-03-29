Лучшая спортсменка Украины по итогам 2022 года, а также многократная чемпионка международных соревнований Ярослава Магучих в 2021 году попала в громкий скандал. Тогда она на Олимпийских играх обнималась и делала фото с россиянкой Марией Ласицкене, которая восхищается путиным и вообще является офицером армии рф.
Похоже ей было мало этого скандала и Магучих вляпалась в новый. В частности, в интервью для Suspilne.media украинская чемпионка заявила, что выступает против бойкота турниров, где выступают спортсмены из рф и Беларуси.
Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, министра молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт призвал украинских спортсменов бойкотировать соревнования, куда допустят спортсменов из рф и Беларуси.
Ярослава Магучих считает, что бойкотировать международные соревнования из-за россиян и беларусов является показателем слабости. Чемпионка Европы уверяет, что неучастие украинских спортсменов на Олимпиаде станет настоящим провалом. Потому не стоит бойкотировать турниры, где выступают спортсмены из рф и Беларуси.
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"На самом деле я думаю, что это очень слабая позиция – бойкотировать Олимпиаду. Мы должны сделать все, чтобы этого не произошло", - заявила она.
При этом спортсменка признает, что многие российские спортсмены поддерживают геноцид украинского народа и выступают за войну, но что с этим делать Магучих не знает.
В сети украинцы возмутились такой позиции Ярославы Магучих. Многие припомнили ей историю с объятиями россиянки и то, с какой радостью она делала с той фото. Другие подозревали, что спортсменка просто не хочет потерять очередную медаль, потому и выступает против бойкота.
"Магучих светит медаль поэтому она так и рвется туда", "Пусть не забудет пообниматься с ними так как она умеет и сделать фото", "Молодец. Сильная позиция – это когда обнимаешься и целуешься с российским офицером под его флагом", "Она уже с россиянкой пофоткалась... ей все равно... чтобы медальку получить".
Напомним, в Минспорта объяснили фото Магучих с россиянкой.
Как сообщала Politeka, Беленюк разнес чиновников за провал олимпийцев Отдохнули за средства бюджета.
Также Politeka писала, что Магучих ответила на упреки из-за скандального фото с россиянкой.