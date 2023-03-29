Сейчас поисками ребенка занимаются все региональные подразделения правоохранителей, но в пресслужбе полиции обратились к неравнодушным украинцам.

Полицейские Киевской области объявили розыск. В частности, полиция ищет 6-летнюю Злату Иваницкую из пгт Коцюбинское. Девочке лишь недавно исполнилось шесть лет. Детали исчезновения Златы поделилась пресс-служба полиции Киевской области.



Известно, что 28 марта об исчезновении ребенка сообщил житель города Бахмач Черниговской области. Он обратился в Бучанское управление полиции Киевщины. К сожалению, также выяснилось, что мать Златы погибла в результате пожара, который произошел 25 февраля.

Рост девочки около 120-125 см, у нее худощавое телосложение. Злата имеет светлые длинные волосы и серо-голубые глаза. Также девочку можно узнать по особенной примете: она имеет родимое пятно (гемангиома) диаметром 1-2 сантиметра, которое находится на правой или левой руке запястья. Кроме того, когда она разговаривает, то не может выговорить буквы "Р" и "Л".

В день пропажи Злата Иваницкая была одета в розовую курточку с цветочным узором, розовый гольфик и кроссовки светлого оттенка.

Сейчас поисками ребенка занимаются все региональные подразделения правоохранителей, но в пресслужбе полиции обратились к неравнодушным украинцам.

Если у вас есть какая-то информация о о местонахождении разыскиваемой Златы, сообщите на линию "102", или по телефону - 0689839942 (дзвонки на эти номера бесплатные).

Напомним, родные ищут без вести пропавшего украинского защитника.

Как Politeka.net сообщала, украинка с 12-летним сыном не выходят на связь с родными.

Также Politeka писала, что семья просит помочь в поиске без вести пропавшего украинца,который пропал в районе Бахмута.