Так, в Киевской городской военной администрации подчеркивают, что в украинской столице наблюдается морозная, очень ветреная погода, пишет Politeka.net.
Порывы ветра до 15-20 м/с. На дорогах и тротуарах гололедица.
«Уровень опасности метеорологических явлений – желтый», – сообщили в КМВА.
Водителей частного автотранспорта срочно просят не выезжать на дороги без необходимости и не парковать автомобили по обе стороны дорог.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
"Необходимо срочное лечение": беда произошла с Настей Каменских, жена Потапа рассекретила свой диагноз
Россияне сбросили авиабомбу на жилые дома: испытывают новую тактику
"Настя знала, за кого выходила": откровения экс-подопечной Потапа вызвали скандал
Тело нашли в комнате: новое жуткое убийство всколыхнуло Киев
«Не мешайте работать спецтехнике. Городской транспорт работает в штатном режиме. Пешеходам – будьте осторожны на тротуарах», – подчеркнули в КМВА.
Добавим, на дороги столицы выведено более 150 единиц специальной техники Киевавтодора.
Дороги, тротуары, остановки транспорта обрабатываются противогололедными средствами.
В ручной уборке задействовано около 200 работников компании.
«Отдельно работают коммунальщики – управляющие компании вывели на уборку снега и льда 220 единиц техники и более 300 работников», – сообщили в КМВА.
Тем временем в Одесской области действует штормовое предупреждение. Возможно дрейфование морских мин вдоль побережья региона, самопроизвольная их детонация и подрыв.
Напомним, ранее синоптики предупреждали о мощной непогоде.
А также рассказали, когда вернется весна.
Также сообщалось, что стихия оставила без электроэнергии жителей населённых пунктов 8 регионов Украины.