Так, в Киевской городской военной администрации подчеркивают, что в украинской столице наблюдается морозная, очень ветреная погода, пишет Politeka.net.

Порывы ветра до 15-20 м/с. На дорогах и тротуарах гололедица.

«Уровень опасности метеорологических явлений – желтый», – сообщили в КМВА.

Водителей частного автотранспорта срочно просят не выезжать на дороги без необходимости и не парковать автомобили по обе стороны дорог.

«Не мешайте работать спецтехнике. Городской транспорт работает в штатном режиме. Пешеходам – будьте осторожны на тротуарах», – подчеркнули в КМВА.

Добавим, на дороги столицы выведено более 150 единиц специальной техники Киевавтодора.

Дороги, тротуары, остановки транспорта обрабатываются противогололедными средствами.

В ручной уборке задействовано около 200 работников компании.

«Отдельно работают коммунальщики – управляющие компании вывели на уборку снега и льда 220 единиц техники и более 300 работников», – сообщили в КМВА.

Тем временем в Одесской области действует штормовое предупреждение. Возможно дрейфование морских мин вдоль побережья региона, самопроизвольная их детонация и подрыв.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о мощной непогоде.

А также рассказали, когда вернется весна.

Также сообщалось, что стихия оставила без электроэнергии жителей населённых пунктов 8 регионов Украины.