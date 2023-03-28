Северная холодная воздушная масса двигается дальше, сообщает синоптик Наталья Диденко.

Завтра, 29 марта, почти повсюду в Украине в течение дня ожидается не выше 0+5 градусов.

На юге и на крайнем востоке будет теплее, +5+9 градусов, в Луганской области до +10 градусов.

В среду ощутимых осадков не предполагается, циклон с атмосферными фронтами уйдет.

Однако на севере есть вероятность небольшого снега, а на крайнем востоке – небольшого дождя.

Северо-западный ветер останется порывистым, с периодическими штормовыми порывами.

"В Киеве 29 марта ближайшей ночью - мокрый снег, днем ​​без существенных осадков, разве что в отдельных районах летает небольшой снег. Будет порывистый холодный ветер.

Дальше будет холодать, ночью 0-2 градуса мороза, днем ​​0-2 градуса тепла", - прогнозирует Диденко.

Также синоптик добавила, что потепление придет в конце недели.

"А пока греемся всеми умными способами, теплыми котами и мыслями)", - пишет Диденко.

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