Северная холодная воздушная масса двигается дальше, сообщает синоптик Наталья Диденко.
Завтра, 29 марта, почти повсюду в Украине в течение дня ожидается не выше 0+5 градусов.
На юге и на крайнем востоке будет теплее, +5+9 градусов, в Луганской области до +10 градусов.
В среду ощутимых осадков не предполагается, циклон с атмосферными фронтами уйдет.
Однако на севере есть вероятность небольшого снега, а на крайнем востоке – небольшого дождя.
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Северо-западный ветер останется порывистым, с периодическими штормовыми порывами.
"В Киеве 29 марта ближайшей ночью - мокрый снег, днем без существенных осадков, разве что в отдельных районах летает небольшой снег. Будет порывистый холодный ветер.
Дальше будет холодать, ночью 0-2 градуса мороза, днем 0-2 градуса тепла", - прогнозирует Диденко.
Также синоптик добавила, что потепление придет в конце недели.
"А пока греемся всеми умными способами, теплыми котами и мыслями)", - пишет Диденко.
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