Как сообщает СБУ, фигурантом оказался инспектор Черниговского пограничного отряда.

До начала полномасштабного вторжения чиновник был завербован кадровым сотрудником ФСБ, а после 24 февраля прошлого года враг «активировал» своего приспешника для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Агрессора в первую очередь интересовали боевые распоряжения и план мероприятий по инженерно-техническому устройству государственной границы в пределах Черниговской области.

Секретные сведения российский агент должен был найти, сфотографировать и передать своему «куратору» из ФСБ.

Информация требовалась оккупантам для подготовки и проведения серии диверсий в приграничных районах на севере Украины.

СБУ своевременно разоблачили предателя и задержали его на попытке передачи информации агрессору.

На основании собранных улик СБУ сообщила фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование.

Напомним, СБУ разоблачила еще одного предателя, который сливал данные "вагнеровцам".

Кроме того, наказание догнало Оксану Марченко: в СБУ сообщили новые подробности.

Также Politeka.net писала, что сделано заявление о контрнаступлении ВСУ.