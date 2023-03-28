Как сообщает СБУ, фигурантом оказался инспектор Черниговского пограничного отряда.
До начала полномасштабного вторжения чиновник был завербован кадровым сотрудником ФСБ, а после 24 февраля прошлого года враг «активировал» своего приспешника для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.
Агрессора в первую очередь интересовали боевые распоряжения и план мероприятий по инженерно-техническому устройству государственной границы в пределах Черниговской области.
Секретные сведения российский агент должен был найти, сфотографировать и передать своему «куратору» из ФСБ.
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Информация требовалась оккупантам для подготовки и проведения серии диверсий в приграничных районах на севере Украины.
СБУ своевременно разоблачили предателя и задержали его на попытке передачи информации агрессору.
На основании собранных улик СБУ сообщила фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование.
Напомним, СБУ разоблачила еще одного предателя, который сливал данные "вагнеровцам".
Кроме того, наказание догнало Оксану Марченко: в СБУ сообщили новые подробности.
Также Politeka.net писала, что сделано заявление о контрнаступлении ВСУ.