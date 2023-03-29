Управление этим тяжелым вооружением максимально простое, это сделано для того, чтобы уменьшить время обучения на них.

Украина получила уникальное тяжелое вооружение, которое многократно превосходит российскую технику. Лучше российских аналогов и технологически, и по боевой мощности, имеют дальность поражения до 6 км и очень мощные.

Военный эксперт Павел Нарожный в эфире для "Радио НВ" рассказал, о чем идет речь.

В частности говорится о танках Challenger-2, которые уже прибыли в Украину. По прогнозам, их будут активно использовать во время контрнаступления наши Вооруженные силы.

Эксперт подчеркнул, что Challenger-2 - это единственный танк, который разработали после Холодной войны, в 90-ых годах и начале 2000-ых. У них немного другая концепция, чем у Leopard и Abrams. Принципиальная разница в гарматах. Павел Нарожный объяснил, что у Leopard и Abrams используется пушка Rheinmetall - ствольная, а Challenger-2 имеет нарезную.

"Британцы пошли дальше и установили нарезную гармату на Challenger-2, у которой намного быстрее скорость выстрела, чем у Leopard и Abrams. То есть у этой гарматы есть огромный шанс попасть в бронетехнику или танк противника. Также снаряд, выпущенный из этой гарматы более точный", - рассказал военный эксперт.

Как говорит Павел Нарожный, все остальное у этого танка очень близкое к Abrams. Например, у них такая же многослойная броня, которую практически нереально пробить никакими противотанковымы средствами россиян. Чтобы ее пробить нужно подойти очень близко и сделать около шести выстрелов, но понятно, что никто не подпустит россиян на такое расстояние.

Кроме того у Challenger-2 много электроники: тепловизийная камера и прицелы, а также многое другое. Управление самого танка также очень простое. Эксперт подчеркнул, что оно сделано максимально просто.

А самое интересное, что это единственный танк в мире, у которого внутри есть даже туалет.

Напомним, эксперт ответил, как Украине победить и заставить рф капитулировать.

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