На своей странице в Фейсбуке Алексей Коновалец рассказал о проблеме с едой, с которой приходится сталкиваться военным на фронте.

В частности военный сообщил, что с наступлением Пасхи, украинские волонтеры могут отправить быстропортящиеся военным продукты. Так было и в прошлом году.

"Всех, тех пасочек, нереальное количество, и никто не знал куда их девать. А посылки все везли и везли... И получалось, что наши 30 ящиков никак не уменьшались! А где хранить такое количество продуктов: вареники, пасхальные яйца, колбасы, когда холодильник, если и есть - то один. Через 2-3 дня эти ящики превратились в большую проблему. Все начало быстро портиться", - говорит военный.

Алексей высказал альтернативное предложение волонтерам, потому что некоторые продукты приходится выбрасывать на помойку.

"Дорогие волонтеры, наши родные - если вы передаете еду ВСУ, то убедитесь, что она действительно нужна. Мы не голодаем. Да, нам хочется вкусненького и домашнего, но не в таком количестве. Спросите у военных, может те деньги, которые вы потратите на приготовление вкусностей - будет эффективнее передать на подразделение или просто задонатить.Потому что "выбрасывать на помойку" ваши старания, время и деньги очень не хочется, а физически съесть - это невозможно!", - сообщил военный и добавил фото вареников, которым неделя при хранении без холодильника.

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