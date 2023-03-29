27 марта утром год назад российская армия нанесла удары по селу Оскол, недалеко от Изюма.

Российские ракеты убили 4 человека из семьи Сердюченко-Чибисов, сообщает Мемориал.ua

Выжил только 5-летний Никита. Его дедушка Владимир и бабушка Вера, мама Людмила и сестра Карина погибли.

Мальчик выбрался из-под тел родных и молча ходил на развалинах дома, пока его не нашли односельчане.

Односельчанка Светлана Вощана спросила у парня: «Где бабушка и мама?»

На что Никитка ответил: «Бабушка и мама умерли. Я вас долго ждал. Знал, что меня спасете».

Женщина залезла на руины, чтобы забрать мальчика и увидела страшную картину – за погребом, друг у друга, лежали Вера, Люда, Карина и Владимир.

Сумка с документами валялась рядом. Вера приняла на себя весь удар, прикрыв мужчину, которому снесло полголовы, рука Людмилы лежала на волосах дочери Карины.

Никите, по словам Светланы, накрыли тела его родственников, из-под которых он выбрался и вылез на развалины дома.

Соседка тогда отвела мальчика к знакомой медсестре.

Напомним, что героиню из "Азовстали" провели в последний путь, кадры.

Как сообщала Politeka, многие пришли провести в последний путь Героев, спасавших жизнь других.

Также Politeka писала, что молодой герой из Днепропетровщины отдал жизнь за Украину.