Российские ракеты убили 4 человека из семьи Сердюченко-Чибисов, сообщает Мемориал.ua
Выжил только 5-летний Никита. Его дедушка Владимир и бабушка Вера, мама Людмила и сестра Карина погибли.
Мальчик выбрался из-под тел родных и молча ходил на развалинах дома, пока его не нашли односельчане.
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На что Никитка ответил: «Бабушка и мама умерли. Я вас долго ждал. Знал, что меня спасете».
Женщина залезла на руины, чтобы забрать мальчика и увидела страшную картину – за погребом, друг у друга, лежали Вера, Люда, Карина и Владимир.
Сумка с документами валялась рядом. Вера приняла на себя весь удар, прикрыв мужчину, которому снесло полголовы, рука Людмилы лежала на волосах дочери Карины.
Никите, по словам Светланы, накрыли тела его родственников, из-под которых он выбрался и вылез на развалины дома.
Соседка тогда отвела мальчика к знакомой медсестре.
Напомним, что героиню из "Азовстали" провели в последний путь, кадры.
Как сообщала Politeka, многие пришли провести в последний путь Героев, спасавших жизнь других.
Также Politeka писала, что молодой герой из Днепропетровщины отдал жизнь за Украину.