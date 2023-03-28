Российские солдаты идут в наступление не только в Бахмуте, но и других местах Донецкой области. Но именно в Бахмуте их ждет очень неприятный сюрприз.

Оборона Бахмута Донецкой области имеет ключевое значение для стабильности всего фронта. Российские оккупанты пытаются взять его на протяжении последних шести месяцев. Военнослужащий ВСУ, журналист и политолог Кирилл Сазонов в Телемарафоне рассказал, что оккупанты подпишут себе приговор, если полностью зайдут в Бахмут.

По словам военнослужащего ВСУ, российские солдаты идут в наступление не только в Бахмуте, но и других местах. Но именно в Бахмуте их ждет очень неприятный сюрприз.

"Они пытаются обойти его с севера и юга, достаточно активно наступают. Здесь действительно для обороны нормальные условия, потому что даже если они зайдут полностью в Бахмут, вокруг города три высоты. А сам Бахмут внизу. Они будут, как в тире. То есть Бахмут, это такая очень большая могила для россиян", - уверен Кирилл Сазонов.

Потому по его прогнозу, именно в Бахмуте россияне сломают себе шею. То есть это будет даже хуже, чем в Лисичанске и Северодонецка. Кирилл Сазонов напомнил, как захватчики взяли эти города, но потеряли там столько техники и людей, что дальше наступать не могли.

Напомним, эксперт ответил, как Украине победить и заставить рф капитулировать.

Как еще Politeka писала, политик Дмитрий Спивак рассказал, почему российские олигархи недовольны путиным.

Также Politeka сообщала, контрнаступление ВСУ, военный эксперт рассказал возможный план.