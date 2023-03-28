Так, завтра, 29 марта, практически на всей территории Украины в течение дня ожидается не выше 0+5 градусов.
«Сейчас в Виннице, Житомире идет снег, на улице небольшой мороз, а в Харькове, Луганске +13 градусов. Северная холодная воздушная масса движется дальше», - рассказала известный синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в среду на юге и крайнем востоке теплее, +5+9 градусов, в Луганской области до +10 градусов.
«В среду существенных осадков не предполагается, циклон с атмосферными фронтами пойдет дальше. Лишь на севере есть вероятность небольшого снега, а на крайнем востоке – небольшого дождя», – рассказала синоптик.
Также Диденко призвала украинцев быть осторожными - северо-западный ветер останется.
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Что касается погоды в столице, то в ближайшую ночь в Киеве будет идти мокрый снег.
В среду в столице без существенных осадков. Но в некоторых районах города может пролетать небольшой снег.
«Дальше будет холодать: ночью 0-2 градуса мороза, днем 0-2 градуса тепла. Потепление придет в конце недели», - раскрыла синоптика.
Тем временем в Укргидрометцентре также предупредили, что в столице завтра ожидаются порывы ветра и снижение температуры воздуха, возможны мокрый снег и гололедица.
29 марта ночью и утром синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с. Ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами возможна гололедица. Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.
«Призываем водителей быть осмотрительными на дорогах, не превышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию. Напоминаем также: во время сильного ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт», - призвали в КГГА.
Напомним, ранее украинцев предупредили о резком ухудшении погоды.
Также стихия повлекла за собой масштабные отключения электроэнергии в 8 регионах Украины.