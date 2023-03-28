Март продолжает испытывать украинцев на морозоустойчивость и новый прогноз от синоптиков служит этому доказательством.

Так, завтра, 29 марта, практически на всей территории Украины в течение дня ожидается не выше 0+5 градусов.

«Сейчас в Виннице, Житомире идет снег, на улице небольшой мороз, а в Харькове, Луганске +13 градусов. Северная холодная воздушная масса движется дальше», - рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в среду на юге и крайнем востоке теплее, +5+9 градусов, в Луганской области до +10 градусов.

«В среду существенных осадков не предполагается, циклон с атмосферными фронтами пойдет дальше. Лишь на севере есть вероятность небольшого снега, а на крайнем востоке – небольшого дождя», – рассказала синоптик.

Также Диденко призвала украинцев быть осторожными - северо-западный ветер останется.

Что касается погоды в столице, то в ближайшую ночь в Киеве будет идти мокрый снег.

В среду в столице без существенных осадков. Но в некоторых районах города может пролетать небольшой снег.

«Дальше будет холодать: ночью 0-2 градуса мороза, днем ​​0-2 градуса тепла. Потепление придет в конце недели», - раскрыла синоптика.

Тем временем в Укргидрометцентре также предупредили, что в столице завтра ожидаются порывы ветра и снижение температуры воздуха, возможны мокрый снег и гололедица.

29 марта ночью и утром синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с. Ночью умеренный, днем ​​небольшой мокрый снег. На дорогах местами возможна гололедица. Температура ночью 1-3° мороза, днем ​​0-2° тепла.

«Призываем водителей быть осмотрительными на дорогах, не превышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию. Напоминаем также: во время сильного ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт», - призвали в КГГА.

Напомним, ранее украинцев предупредили о резком ухудшении погоды.

Также стихия повлекла за собой масштабные отключения электроэнергии в 8 регионах Украины.