Политтехнолог заявил в эфире телеканала "Freedom", что власть в Кремле окончательно перешла к силовикам.

"Когда путин окончательно впадет в зависимость от силовиков, когда он полностью станет от них зависим, когда у режима не будет социальной базы и все его будут ненавидеть, а рано или поздно с диктатором произойдет именно это, тогда его сами силовики и поменяют", - говорит Галлямов.

Также он навел пример диктатора, против которого взбунтовались собственные силовики.

"Это сплошь и рядом происходит с диктаторами, последний пример - это путинский друг Омар аль-Башир - суданский диктатор. 2019 году ввел в стране военное положение, чтобы подавить протест и силовики, которым он по сути передал власть его самого сначала под домашний арест отправили и сами сели за стол переговоров с оппозицией и создали коалиционное правительство. Потом вообще его в тюрьму отравили и сейчас суд над ним идет, кстати, в Гаагу могут выйти, потому что Гаага тоже против него ордер выдала", - сообщил политтехнолог Аббас Галлямов.

Напомним, эксперт рассказал, что сейчас на самом деле происходит в Бахмуте: Увязли окончательно и бесповоротно.

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