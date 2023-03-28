Жданюк Василий работал инженером, но когда началась полномасштабная война, он не колеблясь встал на защиту Родины.

Небесное войско пополнил еще один Герой. Во время защиты Украины недалеко от села Атинское Сумской области погиб Жданюк Василий Николаевич, житель села Кринички, что в Ровенской области. Ему было 54 года. На официальной странице его родного села были опубликованы кадры прощания с погибшим защитником.

Василий работал инженером, но когда началась полномасштабная война, он не колеблясь встал на защиту Родины. У погибшего остались жена Ирина, сын Игорь и дочь Анна.

"Он был любящим отцом и заботливым мужем. Хорошим другом, настоящим и искренним патриотом, который превыше всего любил Украину и верил в ее независимое будущее...", - вспомнили героя на его малой Родине.

Семья, друзья и неравнодушные украинцы провели воина-защитника в последний путь. В знак особого уважения в последний раз для Героя прозвучали Государственный Гимн и военный салют. Его побратимы стояли на коленях и не могли сдержать грусти.

"Гощанская община провела в последний путь воина-Защитника Украины Василия Жданюка. Пусть в мире покоится душа Героя, а память о нем будет вечной", - добавили в селешной раде.

Напомним, что героиню из "Азовстали" провели в последний путь, кадры.

Как сообщала Politeka, много людей пришли провести в последний путь Героев, спасавших жизнь других.

Также Politeka писала, что молодой герой из Днепропетровщины отдал жизнь за Украину.