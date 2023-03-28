Небесное войско пополнил еще один Герой. Во время защиты Украины недалеко от села Атинское Сумской области погиб Жданюк Василий Николаевич, житель села Кринички, что в Ровенской области. Ему было 54 года. На официальной странице его родного села были опубликованы кадры прощания с погибшим защитником.
Василий работал инженером, но когда началась полномасштабная война, он не колеблясь встал на защиту Родины. У погибшего остались жена Ирина, сын Игорь и дочь Анна.
"Он был любящим отцом и заботливым мужем. Хорошим другом, настоящим и искренним патриотом, который превыше всего любил Украину и верил в ее независимое будущее...", - вспомнили героя на его малой Родине.
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Семья, друзья и неравнодушные украинцы провели воина-защитника в последний путь. В знак особого уважения в последний раз для Героя прозвучали Государственный Гимн и военный салют. Его побратимы стояли на коленях и не могли сдержать грусти.
"Гощанская община провела в последний путь воина-Защитника Украины Василия Жданюка. Пусть в мире покоится душа Героя, а память о нем будет вечной", - добавили в селешной раде.
Напомним, что героиню из "Азовстали" провели в последний путь, кадры.
Как сообщала Politeka, много людей пришли провести в последний путь Героев, спасавших жизнь других.
Также Politeka писала, что молодой герой из Днепропетровщины отдал жизнь за Украину.