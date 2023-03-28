Как сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области, авария произошла на Волочищине.
По предварительным данным, водитель автобуса "Неоплан", следовавший по маршруту "Варшава - Одесса", не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автобус перевернулся.
Всего в салоне автобуса находились 25 пассажиров, среди них двое детей. В настоящее время с пострадавшими работают медики и определяют степень тяжести полученных травм. Об общем количестве пострадавших будет сообщено позже.
На месте продолжают работу сотрудники экстренных служб и следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта.
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Добавим, утром 28 марта во многих регионах Украины резко ухудшились погодные условия. В частности и в Хмельницкой области дороги замело снегом, что повлекло за собой аварийную обстановку.
Кроме того, в Укрэнерго сообщили, что сегодня в результате непогоды (штормовой ветер, снег с дождем) и повреждения в сетях операторов систем распределения есть значительные обесточивания потребителей в 8-ми областях на западе и юге Украины (Волынская, Львовская, Закарпатская, Ровенская, Хмельницкая, Тернопольская, Черновицкая и Одесская области).
Напомним, ранее сообщалось о страшном ДТП на улице Елены Телиги в Киеве. Там автомобиль на большой скорости влетел в столб.
Как сообщала Politeka, большая катастрофа произошла на железной дороге, вагоны разлетелись.
Также Politeka писала, что трагедией окончилась масштабная спасательная операция под Одессой.