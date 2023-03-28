Во вторник, 28 марта, в Хмельницкой области перевернулся автобус с пассажирами, которые ехали из Польши.

Как сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области, авария произошла на Волочищине.

По предварительным данным, водитель автобуса "Неоплан", следовавший по маршруту "Варшава - Одесса", не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автобус перевернулся.

Всего в салоне автобуса находились 25 пассажиров, среди них двое детей. В настоящее время с пострадавшими работают медики и определяют степень тяжести полученных травм. Об общем количестве пострадавших будет сообщено позже.

На месте продолжают работу сотрудники экстренных служб и следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта.

Добавим, утром 28 марта во многих регионах Украины резко ухудшились погодные условия. В частности и в Хмельницкой области дороги замело снегом, что повлекло за собой аварийную обстановку.

Кроме того, в Укрэнерго сообщили, что сегодня в результате непогоды (штормовой ветер, снег с дождем) и повреждения в сетях операторов систем распределения есть значительные обесточивания потребителей в 8-ми областях на западе и юге Украины (Волынская, Львовская, Закарпатская, Ровенская, Хмельницкая, Тернопольская, Черновицкая и Одесская области).

Напомним, ранее сообщалось о страшном ДТП на улице Елены Телиги в Киеве. Там автомобиль на большой скорости влетел в столб.

Как сообщала Politeka, большая катастрофа произошла на железной дороге, вагоны разлетелись.

Также Politeka писала, что трагедией окончилась масштабная спасательная операция под Одессой.