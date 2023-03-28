Полковник Вооруженных сил Украины в запасе и военный эксперт Роман Свитан рассказал об истребителях для наших военных.

Военный эксперт в эфире "24 канала" рассказал о поставках истребителей для Вооруженных сил Украины.

"40 самолетов, которые для нас сейчас пытается закупить Франция - это авиабригады, это три эскадрильи. В эскадрильи 12 самолетов. То есть 40 самолетов - это нам могут передать бригаду и эта бригада нам создаст фурор при наступательных действиях, потому что, то, что может "Мираж" в качестве бомбардировщика и штурмовика - ни один старый советский самолет не может. Это два в одном как минимум.

Плюс он может выполнять перехваты - воздушные бои, то есть сам себя прикрыть может как истребитель и перехватчик, пусть ракетами небольшой дальности, но тем не менее ему не надо прикрытие истребителей с воздуха", - говорит Свитан.

Также военный эксперт добавил, что Украине необходимы поставки F16.

"Мираж - это хороший ход, но оптимален для нас F16, не надо за них забывать", - заявил Свитан.

Также эксперт прокомментировал возможную договоренность о которой в последнее время пишут СМИ, что россия не передает СУшки Ирану, а наши союзники задерживают передачу F16.

"Передача СУ-35 Ирану она действительно приблизит нас к F16", - говорит эксперт.

Напомним, эксперт рассказал, что сейчас на самом деле происходит в Бахмуте: Увязли окончательно и бесповоротно.

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