Договор пользования УПЦ Киево-Печерской Лавры расторгается с 29 марта 2023 года. Это касается всех помещений, арендуемых УПЦ в Лавре. Кроме того, в Почаевской лавре на Тернопольщине начаты процессы возврата имущества государству. Как сообщили журналисты Укрінформ, монахи храма в Почаевской лавре отметились агрессивным поведением и нарушили закон.

Так, недавно в Почаевской лавре Тернопольской области служители УПЦ МП не допустили представителей государства в одну из церквей и закрылись в храме, срок пользования которым истек.

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко отметил, что это типичное поведение для московских священников, которые не уважают законов. Теперь на предстоятеля храма будут вынуждены подать в суд за несоблюдение законов.

"Вот характерное поведение священника УПЦ МП: он закрывает собор, не допускает представителей государственного национального заповедника на территорию храма. Мы вынуждены подавать в суд и возвращать себе управление государственным имуществом", - отметил Александр Ткаченко.

В комментариях украинцы предположили, что священники УПЦ МП закрылись в храме, ведь им есть, что там прятать: "Думаю, они там закрылись, ведь есть что прятать", "Бояться, что увидят то, что внутри", "А что, есть что прятать?".

Многие также поддержали решение о том, чтобы храмы перешли к ПЦУ и там больше не служили представители московской церкви, ведь среди них за время войны нашли много предателей: "Все попы в Почаевской лавре-квартиранты, а не хозяева. Так пусть ведут себя соответственно", "Немедленно вернуть все наше от московского кодла", "Гнать из Украины этот кодло".

Ранее сообщалось, что Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний заявил, что о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре речь не идет.

Также напомним, что Почаевскую лавру готовятся отобрать у УПЦ МП: "Процесс начался...".

Кроме того, напомним, Паше "Мерседеса" терять нечего: митрополит УПЦ МП поднял бунт в Лавре.