Трое российских курсантов загадочно скончались в военной академии связи, которая расположена неподалеку от Санкт-Петербурга. Перед смертью у каждого из них пошла странная пена изо рта. Более детально об этом сообщили в Телеграм-канале Baza.

Юноши проходили военную службу на учебной базе военной академии связи имени Буденного в российском городе Сертолово. Журналистам удалось узнать, что накануне смерти троих курсантов отпустили в увольнение. Уже вечером они вернулись назад, чтобы успеть к построению. На следующее утро им внезапно стало очень плохо.

У них начались эпилептические приступы, а также пошла пена изо рта. Симптомы были похожи на отравление или передозировку запрещенными препаратами.

Медики военного учебного заведения пытались спасти курсантов и нормализировать их состояние. Но им этого так и не удалось сделать. Все трое российских курсантов скончались.

Стоит отметить, что российские солдаты часто мрут даже не на фронте, а возвращаясь к себе домой. Например, на прошлой неделе избили оккупанта, который вернулся с передовой. После полученных травм тот скончался.

Кроме того, в середине марта убили 25-летнего солдата рф Даниила Разумова. Он вступил в перепалку с преступниками, которые избили его и привязали к автомобилю. После они завели авто и в результате оккупант погиб.

Напомним, что героиню из "Азовстали" провели в последний путь, кадры.

Как сообщала Politeka, много людей пришли провести в последний путь Героев, спасавших жизнь других.

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