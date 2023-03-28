По словам аналитика Евгения Дикого, Украина может вступить в войну с Китаем лишь в одном случае.

Разведка ЦРУ предупреждает, что президент Китая Си Цзиньпин может планировать захват Тайваня в 2027 году. В США отмечают, что амбиции китайского лидера не стоит недооценивать. Более того, Китай ведет себя так, что всем понятно кого он поддерживает в войне рф против Украины.

Военный и политический аналитик Евгений Дикий в интервью для "Новинарні" объяснил, в каком случае украинцам придется воевать против Китая.

По словам аналитика, Украина может вступить в войну с Китаем лишь в одном случае.

"Китай хочет захватить Тайвань не позднее 2027 года и не раньше 2025. Для нас это огромная разница. Скорее всего до 2027 года закончится война с россией, до 25 года - дай Бог, чтобы мы успели. Я не исключаю, что когда война станет мировой, то нам придется исполнять наши обязательства, как союзники. Особенно, если на тот момент мы станем членами НАТО. А НАТО вступит в китайских конфликт, как блок. Это очень вероятный сценарий", - отметил Евгений Дикий.

Также эксперт объяснил влияние Китая на войну. В частности, Си Цзиньпин все еще думает помогать или нет.

"Их очень жестко предупредили, что прямая помощь россии - это санкции. Экономика Китая прямо сейчас не готова к санкциям. Они сейчас слишком тесно связаны экономикой с Западом. Но есть плохой нюанс, Китай боится победы коллективного Запада, частью которого мы уже стали. А в их извращенном уме - это победа США, других стран в этом альянсе для них не существует. Потому они думают, что для них страшнее: победа коллективного Запада или санкции", - добавил Евгений Дикий.

Напомним, Олесь Доний объяснил, на каких началах нужно будет восстанавливать экономику Украины после войны.

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