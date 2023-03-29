Военный и политический аналитик, ветеран АТО, бывший командир штурмовой роты в батальоне "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий поделился мнением в интервью изданию "Новинарня" по ситуации в Новой Каховке.

Ветеран АТО прокомментировал недавнее сообщение Генштаба о том, что все подразделения армии оккупанта, находившиеся в населенном пункте Новая Каховка, якобы покинули город. Однако позже в военном командовании заявили, что подразделения россиян "остаются в городе Новая Каховка", а ухода не было.

"Если бы это была правда - это было бы революционное событие. Ведь если орки уходят из Новой Каховки - мы спокойно заходим по дамбе. С одной стороны, я это [прим. ред. заявление Генштаба об уходе оккупантов из Новой Каховки] воспринял как правду, потому что это сообщение Генштаба, а с другой стороны, я с самого начала не видел логики, почему бы вдруг орки оттуда выходили, потому что если мы уже заходим в Новую Каховку - дальше нет никаких вариантов остановить нас ближе, чем на Чонгаре, да и на Чонгаре не факт, что удастся. Вот если мы уже переходим на левый берег - то дальше там сдержать нас там крайне сложно. Поэтому как раз было бы очень странно, почему бы вдруг орки делали бы нам такой подарок", - говорит Дикий.

Однако эксперт добавил, что из его собственных инсайдов во временно оккупированной Каховке происходит что-то довольно странное.

"Но что-то там происходит. Потому что у меня есть прямые инсайды оттуда, в частности, именно из Новой Каховки, могу сказать 2-недельной давности такой маленький, но очень характерный эпизодик. Собрались там наши женщины и подошли к русскому полковнику и спросили, что огороды уже надо сеять, то ты здесь будешь траншеи всевозможные копать - нам есть смысл здесь сеять или нет - и ответ поразил: "а че вы ко мне пристали, тут скоро ваши будут, к ним докапывайтесь". Это реально неделю назад, две, было – это у меня из собственных источников оттуда информация”, – сообщил военный эксперт.

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