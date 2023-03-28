На днях президент россии владимир путин заявил, что передаст Беларуси тактическое ядерное оружие. Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал в интервью проекту "Право на владу", как НАТО придется решить эту проблему в Беларуси.
Эксперт подчеркнул, что размещение ядерного оружия на территории Беларуси - это не только проблема Украины. Это также огромная проблема и опасность для НАТО, потому на этот раз им не удастся отсидеться.
"Теперь НАТО просто так не отмажется. Возможное размещение ядерного оружия на территории Беларуси - это проблема не только Украины, но и НАТО. Давайте решать ребята. Не надо все валить на Украину. Иначе вы в центре Европы получите новую Северную Корею в лице Беларуси", - прокомментрировал Агиль Рустамзаде.
Военный аналитик также отметил, что НАТО может решить эту проблему малыми локальными операциями.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Вагоны разлетелись, все вокруг почернело: крупная катастрофа произошла на железной дороге
Не только Бахмут: россияне штурмуют сразу три города, новые подробности с передовой
Масштабная атака на Киев: после взрыва вспыхнул пожар
Взрыв прогремел в Киеве: в небо поднимается столб дыма и огня
"Хоть малыми локальными операциями. НАТО придется попотеть и в сторонке постоять не получится. Украине хватает проблем в лице рф, так теперь пусть НАТО останавливает Беларусь", - подытожил Агиль Рустамзаде.
Напомним, разведчик объяснил, почему "ядерный чемодан" путина - это блеф.
Как сообщала Politeka, определен вероятный пункт хранения ядерного оружия в Беларуси, фото.
Также писала Politeka, как ответит Запад на размещение ядерного оружия в Беларуси.