Размещение ядерного оружия в Беларуси, ставит под удар президента этой страны - Александра Лукашенко, ведь НАТО придется отвечать.

На днях президент россии владимир путин заявил, что передаст Беларуси тактическое ядерное оружие. Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал в интервью проекту "Право на владу", как НАТО придется решить эту проблему в Беларуси.

Эксперт подчеркнул, что размещение ядерного оружия на территории Беларуси - это не только проблема Украины. Это также огромная проблема и опасность для НАТО, потому на этот раз им не удастся отсидеться.

"Теперь НАТО просто так не отмажется. Возможное размещение ядерного оружия на территории Беларуси - это проблема не только Украины, но и НАТО. Давайте решать ребята. Не надо все валить на Украину. Иначе вы в центре Европы получите новую Северную Корею в лице Беларуси", - прокомментрировал Агиль Рустамзаде.

Военный аналитик также отметил, что НАТО может решить эту проблему малыми локальными операциями.

"Хоть малыми локальными операциями. НАТО придется попотеть и в сторонке постоять не получится. Украине хватает проблем в лице рф, так теперь пусть НАТО останавливает Беларусь", - подытожил Агиль Рустамзаде.

Напомним, разведчик объяснил, почему "ядерный чемодан" путина - это блеф.

Как сообщала Politeka, определен вероятный пункт хранения ядерного оружия в Беларуси, фото.

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